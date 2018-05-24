В Мерефе мужчина во время ссоры зарезал товарища

24 мая 2018 г. 11:39
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В полицию от 80-летней жительницы Мерефы поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного в канализационном колодце.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Эксперты обнаружили на теле мужчины колото-резаное ранение грудной клетки.

Как установили полицейские, погибшим оказался 44-летний житель города Южный.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства - 51-летнего жителя города Мерефы.

как выяснилось, задержанный ранее был судим за  незаконный оборот наркотиков и нарушениее правил безопасности дорожного движения.

Злоумышленник  признался в содеянном и рассказал, что около двух недель назад он познакомился с потерпевшим и пригласил к себе в гости.

Во время совместного употребления алкоголя они поссорились. В ходе ссоры хозяин схватил металлический предмет и ударил своего оппонента удар в грудь.

Затем, чтобы скрыть следы преступления, сбросил тело в канализационный колодец своей соседки, которая временно проживала в доме.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

За убийство задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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