В Мерефе на пешеходном переходе грузовик сбил пенсионера

Сегодня, 21 июля, в полицию поступило сообщение о том, что около 9.40 в Мерефе на пешеходном переходе грузовой автомобиль «Ford» под управлением 52-летнего харьковчанина совершил наезд на 65-летнего мужчину.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Пострадавшего доставили в харьковскую больницу с травматической ампутацией стопы, закрытым переломом бедра и травматическим шоком.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
Факт события правоохранители внесли в журнал единого учета.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас устанавливаются.