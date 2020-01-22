В Мерефе подростки избили женщину и пытались отнять у нее сумку

Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьовской области, злоумышленники напали на женщину, избили ее и попытались вырвать из рук сумку и мобильный телефон, когда потерпевшая стала звать на помощь, правонарушители испугались и убежали.

20 января до дежурную часть отдела полиции обратилась 59-летняя жительница города Мерефа.

Женщина сообщила, что около 18:15 на одной из улиц города на ее напали, избили и пытались вырвать из рук сумку.

Для выяснения обстоятельств по указанному адресу выехала группа быстрого реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

В ходе отработки территории района полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 14 и 16-летние местные жители.

Следствием установлено, что в тот вечер ребята на одной из улиц увидели женщину и решили воспользоваться случаем, чтобы улучшить свое материальное положение.

Потерпевшая госпитализирована в Мерефянской центральной районной больницы с травмами головы и переломом бедра.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Молодым людям сообщено о подозрении в совершении преступления. 16-летнего молодого человека задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения 14-летнему соучастнику преступления.