В Мерефе сгорел частный дом

В Харьковском районе области произошел пожар в частном жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 18 апреля в 14:13 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Мерефа на улице Оболонской, 32.

На момент прибытия спасателей огнем была охвачена крыша частного жилого дома и непосредственно сам дом на площади 200 м.кв.

В 15:23 пожар был локализован, а в 16:50 полностью ликвидирован.

Распространение пламени на другие здания спасателям удалось предотвратить. Причина возникновения пожара устанавливается.

По данным пользователей соцсетей, в данном доме проживала многодетная семья.