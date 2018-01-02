В Мерефе во время пожара погиб мужчина

Сообщение о пожаре в частном доме в городе Мерефа Харьковского района поступило 1 января в 13:34.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в доме горели 2 жилые комнаты на площади 35 кв. м. В одной из них спасатели обнаружили обгоревшее тело погибшего владельца дома 1976 года рождения.

Локализация пожара произошла в 14:15, а полная его ликвидация - в 15:45. На месте происшествия работало 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Причина возникновения пожара выясняется.