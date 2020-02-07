В Мерефе загорелся дом из-за неосторожности хозяина с электроплиткой

07 февраля 2020 г. 12:13
16 просмотров

В Мерефе нарушение правил пожарной безопасности при пользовании электроприбором едва не стало роковым для 63-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 февраля в 21:45 спасателям поступил вызов на пожар в частном доме в Мерефе на ул. Ломоносова, 23.

Спасателей вызвал 63-летний хозяин дома, который сам не заметил, как свалил электрическую плитку на пол. Позже, вернувшись в комнату, он увидел, как от открытой спирали плитки загорелся ковер и другие домашние вещи.

На время прибытия огнеборцев в доме наблюдалось сильное задымление, поэтому разведку пожарные проводили в аппаратах защиты органов дыхания.

Они установили, что площадь пожара не превысила 1 кв.м.

Огонь бойцы ГСЧС локализовали уже в 22:10 и полностью ликвидировали в 22:30.

Уничтожение огнем частного дома спасателям удалось предотвратить.

По данным ГСЧС, пострадавших  в  результате ЧП нет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.