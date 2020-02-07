В Мерефе загорелся дом из-за неосторожности хозяина с электроплиткой

В Мерефе нарушение правил пожарной безопасности при пользовании электроприбором едва не стало роковым для 63-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 февраля в 21:45 спасателям поступил вызов на пожар в частном доме в Мерефе на ул. Ломоносова, 23.

Спасателей вызвал 63-летний хозяин дома, который сам не заметил, как свалил электрическую плитку на пол. Позже, вернувшись в комнату, он увидел, как от открытой спирали плитки загорелся ковер и другие домашние вещи.

На время прибытия огнеборцев в доме наблюдалось сильное задымление, поэтому разведку пожарные проводили в аппаратах защиты органов дыхания.

Они установили, что площадь пожара не превысила 1 кв.м.

Огонь бойцы ГСЧС локализовали уже в 22:10 и полностью ликвидировали в 22:30.

Уничтожение огнем частного дома спасателям удалось предотвратить.

По данным ГСЧС, пострадавших в результате ЧП нет.