В Мерефе женщина ударила своего супруга ножом в грудь

30 декабря в полицию поступило сообщение от медперсонала мерефянской больницы о госпитализации 28-летнего мужчины с проникающим ранением грудной клетки. Состояние здоровья пострадавшего медики оценили как удовлетворительное.

В совершении преступления полицейские разоблачили 24-летнюю местную жительницу - сожительницу пострадавшего. По словам женщины, между супругами возникла ссора, в ходе которой она и применила нож.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Женщине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.