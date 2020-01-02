В Мерефе женщина ударила своего супруга ножом в грудь

02 января 2020 г. 10:25
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30 декабря в полицию поступило сообщение от медперсонала мерефянской больницы о госпитализации 28-летнего мужчины с проникающим ранением грудной клетки. Состояние здоровья пострадавшего медики оценили как удовлетворительное.

В совершении преступления полицейские разоблачили 24-летнюю местную жительницу - сожительницу пострадавшего. По словам женщины, между супругами возникла ссора, в ходе которой она и применила нож.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Женщине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 

 

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