В метро мужчина ударил ножом полицейского

С ножом и в состоянии алкогольного опьянения мужчина приставал к пассажиркам метрополитена. Произошло все накануне вечером, женщины как раз спустились на станцию ​​имени Масельского рассказывает одна из пострадавших.

Потерпевшая

Где-то посредине перехода в метро Масельского неожиданно на нас набросился какой-то мужчина лет 50-ти у него в руках был нож и ещё какой-то предмет мы не рассмотрели. Он с криками, я тебя убью, зарежу сопровождал нас прям в метро.

Напуганные пассажирки бросились к дежурной чтобы та вызвала полицию. На вызов отреагировал сержант, и пока полицейский общался с пострадавшими неизвестный неожиданно подошел к правоохранителю со спины с ножом.

Виталий Колмык, в.и.о. нач. следственного отделения отдела полиции в метрополитене

Та наніс удар ножом у грудну клітину після цього поліцейський застосував заходи фізичного впливу та за допомогою громадян затримав нападника. Надів на нього наручники та викликав слідчо-оперативну групу. Наразі поліцейський знаходиться у лікарні, стан його здоров'я задовільний.

Следователями открыто уголовное производство по статье покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Если вину мужчины докажут в суде ему грозит до 15 лет за решеткой.