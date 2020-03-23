В МИД поступила информация о нападении на украинских моряков пиратов в Гвинейском заливе

Министерство иностранных дел проверяет информацию о нападении пиратов на судно MSC Talia F в Гвинейском заливе и захвате в плен семи украинских моряков. Об этом сообщил сегодня, 23 марта, директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

«Причастны зарубежные дипломатические учреждения получили задание максимально оперативно собрать всю информацию об этом морском происшествии. Устанавливаем контакт с судовладельцем», - отметил он.

Погорельцев добавил, что по состоянию на 10:00 официального подтверждения информации, что в плен попали семь украинских моряков еще нет, и заверил, что Департамент консульской службы МИД Украины держит эту ситуацию на контроле.

Как сообщали СМИ, пираты напали на судно MSC Talia F в Гвинейском заливе. Отмечается, что всего на борту судна находились 17 членов экипажа. Во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. По предварительной информации, все захваченные - граждане Украины. Контейнеровоз следовал из порта Ломе в порт Либревиль. В Гвинейском заливе у берегов Африки на судно напали пираты. Пока судьба взятых в плен неизвестна.