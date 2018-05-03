В Минобороны и ХОГА прокомментировали взрывы в Балаклее

Сегодня, в 13.35 из-за возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала в Балаклее, на Харьковщине, где проводились работы по очищению и разминированию снарядов, которые не разорвались после прошлогоднего ЧП, начался пожар. К локализации пожара привлечено два пожарных танка и инженерная машина ограждения.

Личный состав, который првилекался к работам по разминированию складов - эвакуирован. также євакуируют жителей домов по улице Арсенальной и детей из школ. Военнослужащими, вместе с ГСЧС, выполняются все мероприятия по безопасности местных жителей.