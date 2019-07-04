В Минске во время салюта погибла женщина, еще несколько человек травмированы

В столице Беларуси Минске во время праздничного салюта произошли два взрыва. В результате ЧП погибла женщина, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает TUT.by.

Следственный комитет и Министерство обороны страны подтвердили информацию.

По словам свидетелей, несколько зарядов салюта разорвалось еще на земле, в то время как другие продолжали нормально стрелять. Из-за взрыва разлетелись металлические осколки, один из которых попал в шею женщины 1995 года рождения, которую медикам не удалось спасти. Еще нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.

Очевидцы также сообщают, что в результате взрыва выбило окна в доме рядом.

Еще одна свидетельница происшествия, которая находилась в районе Стелы "Минск - город герой", рассказала, что примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка. Затем залпы возле стелы прекратились, тогда как в других точках города салют продолжался.

Проведение салюта обеспечивала патрульная рота комендантского батальона Минской военной комендатуры. Сейчас комиссия Министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливает причины произошедшего.

"Пострадали четыре человека. Из них одна женщина получила травму, не совместимую с жизнью. Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшей и окажет необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что "заряды этой партии ранее уже применялись для салютов".

Салют был приурочен к официальному Дню независимости страны. В 1992-1996 годах День независимости в Беларуси официально отмечался 27 июля - по дате принятия Декларации о государственном суверенитете - в 1990 году. Но через два года после победы на президентских выборах, в 1996 году, Александр Лукашенко инициировал референдум, по результатам которого праздник был перенесен на 3 июля - дату освобождения Минска от фашистских захватчиков в ходе операции "Багратион" в 1944 году.