В мире за сутки от коронавируса умерли более 5 тысяч человек

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 четверга, 14 мая, достигло 297220 человек, увеличившись за сутки на 5 259 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по Covid-19.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 четверга насчитывалось 4 347 921 инфицированных Covid-19, рост за сутки составил 85 870 случаев заражения.

Излечились более 1,5 млн человек.

В то же время, по данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 429 348 человек, смертность достигла 298 174 человек, излечились почти 1 660 000 человек.

Более 100 тысяч инфицированных, по информации университета Хопкинса, зарегистрировано в США - 1 390 734 (84 133 скончавшихся), Великобритании - 230 985 (33 264), Испании - 228 691 (27 104), Италии - 222 104 (31 106), Бразилии - 190 137 (13 240), Франции - 178 184 (27 077), Германии - 174 098 (7 861), Турции - 143 114 (3 952), Иране – 112 725 (6 783).

По данным Worldometer, уровень смертности на 1 млн населения в США достиг 257 человек, Испании - 580, Великобритании - 489, Италии - 514, Бразилии - 62, Франции - 415, Германии - 94, Турции - 47, Иране - 81.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.