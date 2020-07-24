"В моем поступке не было насильственных действий" - Дмитрий Михайленко. Подробности судебного заседания

Дело расследуют по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием. Начало заседания - следственный судья позволяет Дмитрию Михайленко сесть рядом со своим адвокатом и покинуть клетку для задержанных. По данным следствия, на протяжении июля 2020 гражданин неоднократно через "Новую почту" пересылал различные посылки в города Украины. 17 июля также отправил посылку в Луцк - Максиму Кривошу. Также, во время осмотра жилья у Михайленко нашли большой арсенал оружия и боеприпасов - среди которых, пистолет марки ТТ, гранаты РГД-5 и другое. Потому избрание мягкого пресечения не представляется возможным, считает следователь. Риски он озвучил в суде.

Дмитрий Дорошенко, следователь Индустриального отделения полиции Харькова:

Також Михайленко може незаконно впливати на свідків та можливих співучасників злочину, який востаннє надсилав посилки через "Нову пошту" з невстановленим змістом особою, на місці мешкання яких на даний час не встановлено. Тобто, для досудового розслідування необхідно встановити всіх свідків.

На заседании Дмитрий Михайленко указывает, что сотрудничает со следствием, никуда не убежит, потому что у него на иждивении двое детей и мать-пенсионерка и он не поддерживает терроризм. С Кривошем лично не знаком, и отправлял ему по почте не оружие, а монеты. Относительно оружия - признал, что оно у него было, что часть является зарегистрированной, часть - нет. То, что торговал оружием и боеприпасами, возразил.

Дмитрий Михайленко, подозреваемый:

В моем поступке не было насильственных действий, корыстных мотивов и пострадавших людей. Я не собираюсь скрываться от следствия и препятствовать следственным действиям, буду являться по первому вызову к следователям.

Михайленко мог контактировать со многими клиентами во время отправки посылок по почте, поэтому есть возможность уничтожения вещественных доказательств, говорит представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры в Харковской области:

В клопотанні прокурора та слідчого вказані ті обставини, щодо можливого персилання ососби зброї іншим особам, ми вивчили його контакти, ми вивчили його поштові відправлення, наразі з’яосвується що він пересилав, коли він пересилав.

На заседании присутствовала и мать подозреваемого, которая считает, что ее сын попал в ловушку "резонанса" и сейчас его пытаются каким-то образом привлечь к луцкой истории, к которой он не причастен.

Наталья Михайленко, мать подозреваемого:

Хранение огнестрельного оружия, он коллекционер у него было, вот это да. А, это, если бы вы видели, сколько там людей - 15 машин, если вы обратитесь по какому-то проблеме, вас не услышат, это было 15 машин, это было 100 человек - им нечем заниматься.

Заслушав стороны процесса, следственный судья Виктор Черняк назначил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в сумме более 175 тысяч гривен.