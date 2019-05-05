В московском аэропорту при посадке загорелся самолет: есть пострадавшие

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в воскресенье в экстренных службах.

Сообщается о более 10 пострадавших. На борту находились 78 человек.

Пассажирский самолет вылетел из Шереметьева в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся. Самолет вылетел около 18:00 из аэропорта Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.

По одной из версий, при посадке лопнуло шасси и пробило топливные баки. После этого самолет мгновенно загорелся. Сообщается о локализации пожара.