В Московском районе годовалый мальчик утонул в ванной

Накануне в 18:40 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Владислава Зубенко в ванной утонул годовалый ребенок. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся, он обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть мальчика. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Московского отдела полиции. Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.