 

В Московском районе годовалый мальчик утонул в ванной

11 августа 2019 г. 11:03
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Накануне в 18:40 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Владислава Зубенко в ванной утонул годовалый ребенок. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся, он обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть мальчика. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Московского отдела полиции. Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

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