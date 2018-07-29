В Московском районе горел автомобиль

29 июля 2018 г. 10:04
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28 июля в 6:46  спасателям поступило сообщение, что на Салтовском шоссе у дома №159 / 84  горит автомобиль «Opel Omega».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и частично салон легковушки «Opel Omega» 1987 г.в.

Площадь пожара составила около 1 кв.м.

Пожарные быстро потушили пожар, не дав пламени распространиться на другие авто, которые были припаркованы рядом.

Окончательно потушили пожар спасатели в 07:08.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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