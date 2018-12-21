В Московском районе горел ВАЗ вместе с гаражом

Пожар случился 20 декабря в 17:14 на улице Сергеевской, 27 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, возгорание возникло в автомобиле ВАЗ 2108, 1994 года выпуска, который стоял в гаражном боксе.

Когда к месту происшествия прибыли пожарные, авто горело полностью. Также огонь охватил вещи, которые хранились в гараже на площади 20 кв.метров. Для ликвидации огня спасатели использовали пену.

Локализация пожара произошла в 17:50, а еще чуть меньше часа потребовалось спасателям, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Причина возникновения пожара устанавливается.