В Московском районе горела девятиэтажка: мужчина погиб в огне

Сообщение о пожаре в девятиэтажке по улице Маршала Батицкого поступило к спасателям в половине четвертого, в ночь на вторник. Огонь охватил одну из квартир на шестом этаже.

Соседи до сих пор в шоке, говорят, даже вспоминать эту ночь не хотят: если бы не стук в стену, то не проснулись бы и вовсе.

Людмила, жительница дома

Я выглянула в окно, выглянула, у себя в комнате уже дым был, выглянула в окно - у него уже пожар был, муж мой набрал ведро воды: хотели потушить, но там дверь была заперта, мы открыли дверь как-то, муж вылил ведро воды, но там уже дышать сил не было

По словам женщины, в соседней квартире горел шкаф с одеждой. А потому что балкон и окна были открыты на ночь, огонь очень быстро распространялся, а дым понемногу заполнял помещение.

Из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось эвакуировать около 10 жильцов дома, еще троих спасли из огня. Среди них - трехлетний мальчик. Его с отравлением угарным газом госпитализировали в больницу.

Александр также сильно испугался. Проснулся от сухого кашля, вышел на балкон подышать свежим воздухом и увидел пламя. Только понял, что произошел пожар, сразу побежал всех будить.

Александр, житель дома

Как выхожу, а тут уже ... Давай всех поднимать на ноги. Говорю: «скорую» вызывайте, то есть МЧС-ников, потому что здесь Бог его знает. На балкон вышел - оттуда как дало дымом. Я как хапанул. А ведь до сих пор першит...

По словам помощника начальника главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игоря Лупандина, во время тушения пожара спасатели нашли мужчину в ванной комнате.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ДСНС в Харьковской области

Во время тушения этого пожара в квартире, там где произошел этот пожар, было найдено тело мужчины. При проверке данных по погибшему было установлено, что это владелец этой квартиры. Что это мужчина 1979 года рождения.

Огонь распространился более чем на 10 квадратных метров, и уже около пяти утра пожар был полностью ликвидирован. Точную причину возгорания сейчас устанавливают эксперты.