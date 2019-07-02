 

В Московском районе горели балконы жилого дома

02 июля 2019 г. 10:02
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Пожар произошел 1 июля в 18:23 на балконах 5-этажного жилого дома по улице Владислава Зубенко, 36.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

По данным спасателей, на момент их прибытия огнем полностью были охвачены сразу три балкона квартир с третьего по пятый этажи. Пламя также распространилось на жилые помещения этих квартир. Общая площадь пожара составила около 30 кв.метров.

Спасатели быстро подали два пожарных ствола на тушение огня и уже в 18:43 локализовали его. В 19:08 пожар полностью ликвидировали.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить еще большее распространение пламени.

Предполагаемая причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

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