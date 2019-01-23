В Московском районе из горящей многоэтажки спасли двух женщин и ребенка

22 января в 16:46 спасателям поступило сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме на ул. Дружбы Народов, 242 в Московском Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Там на 15 этаже загорелись старые домашние вещи, которые люди выставили из своих квартир в коридор, в результате чего возникло сильное задымление.

Также горел электрический щит.

Жительница одной из квартир не смогла выйти наружу из-за высокой температуры и дыма. Женщина пыталась это сделать, но получила ожоги.

Прибывшие на место спасатели увидели ее на балконе.

Разведка пожара показала, что коридор и лифтовой холл 15-го этажа были сильно задымлены.

Поэтому спасатели немедленно приступили к спасению и эвакуации людей.

Они пригасили пламя и освободили пострадавшую женщину, которая ждала помощь на своем балконе.

Бригадой скорой ее госпитализировали в 4-ю городскую больницу.

Кроме нее, удалось спасти из задымленной зоны еще и мать с двухлетним ребенком, а также эвакуировать 6 других жителей.

Площадь пожара составила 10 кв.м.

Его локализовали уже в 17:26, а окончательно ликвидировали в 18:33.

Сейчас выясняется причина пожара и убытки, нанесенные огнем.