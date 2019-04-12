В Московском районе из-за замыкания сгорел дом: есть пострадавшая

Пожар произошел 11 апреля в 19:55 в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на ул. Люсинской, 7 в Московском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, на момент их прибытия огнем были охвачены домашние вещи и деревянные конструкции двух квартир дома. Площадь пожара составила около 50 кв.метров.

Из-за сильного задымления, жительница одной из квартир, женщина 1941 года рождения, не могла самостоятельно эвакуироваться. Спасатели вынесли бабушку на свежий воздух и передали медикам. Бригадой скорой медицинской помощи она была госпитализирована в токсикологическое отделение 2-й городской больницы с диагнозом отравление угарным газом.

В 21:10 огонь был локализован, а в 22:13 спасатели полностью ликвидировали пожар. По предварительным данным причина возникновения - короткое замыкание электрической сети.