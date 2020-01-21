В Московском районе мужчина выпал из окна многоэтажки

Как сообщили в ГУ НП в Харьковской области, событие произошло 21 января около 8:20 на проспекте Юбилейном.

Сообщение о том, что возле дома лежит человек без признаков жизни, поступило в Московский отдел полиции от прохожих. Харьковчанин выпал из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоэтажки.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По словам жителя дома стало известно, что погибшим оказался его сосед, возрастом около 66 лет.

Мужчина жил сам и злоупотреблял спиртными напитками.

Информация внесена в Единый учета Московского отдела полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.