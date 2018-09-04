В Московском районе ночью горел автомобиль

04 сентября 2018 г. 14:23
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4 сентября в 2:24 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле, который стоял около 5-этажного дома на ул. Бучмы, 50-б в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек и частично салон автомобиля «Tianma Dragon», 2006 года выпуска.

Площадь пожара составляла около 4 кв.м.

В 2:42 пожар спасатели локализовали, в 2:57 - ликвидировали.

Огонь повредил переднюю часть автомобиля (моторный отсек, переднее колесо, передний бампер, панель приборов, лобовое стекло, капот и др.).

Пострадавших в результате происшествия нет.

Причину возникновения возгорания выясняют.

 

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