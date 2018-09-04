В Московском районе ночью горел автомобиль

4 сентября в 2:24 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле, который стоял около 5-этажного дома на ул. Бучмы, 50-б в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек и частично салон автомобиля «Tianma Dragon», 2006 года выпуска.
Площадь пожара составляла около 4 кв.м.
В 2:42 пожар спасатели локализовали, в 2:57 - ликвидировали.
Огонь повредил переднюю часть автомобиля (моторный отсек, переднее колесо, передний бампер, панель приборов, лобовое стекло, капот и др.).
Пострадавших в результате происшествия нет.
Причину возникновения возгорания выясняют.