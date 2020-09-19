В Московском районе пожарные спасали от огня сразу три частных дома

18 сентября в 21:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Люсинской.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, по прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что горит три частных дома и хозяйственные постройки. Площадь пожара составляла около 500 м.кв.

Пожар был локализован в 22:23, ликвидирован в 00:56. Предварительная причина его возникновения -неосторожное обращение с огнем.

Всего от ГСЧС было задействовано 6 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава.