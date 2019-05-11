На Салтовке сгорело нежилое здание и пострадали несколько автомобилей

11 мая в 6:21 спасателям поступило сообщение о пожаре в нежилом здании, расположенном на частной территории по ул. Ивана Зарудного, 2, в Харькове
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия спасателей сооружение горело по всей площади, которая составляла 80 кв.м.
Рядом с ним были припаркованы автомобили.
Также открытое пламя грозило перекинуться на соседний жилой дом,.
Спасатели локализовали пожар в 6:36 и окончательно ликвидировали в 7:29.
Огонь успел повредить 3 автомобиля «Камаз», «Hyndai Tucson» и «Daewoo Lanos».
Соседский дом от огня был спасен.
Причину и ущерб от пожара устанавливают.