На Салтовке сгорело нежилое здание и пострадали несколько автомобилей

11 мая 2019 г. 10:41
139 просмотров

11 мая в 6:21 спасателям поступило сообщение о пожаре в нежилом здании, расположенном на частной территории по ул. Ивана Зарудного, 2, в Харькове

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия спасателей сооружение горело по всей площади, которая составляла 80 кв.м.

Рядом с ним были припаркованы автомобили.

Также открытое пламя грозило перекинуться на соседний жилой дом,.

Спасатели локализовали пожар в 6:36 и окончательно ликвидировали в 7:29.

Огонь успел повредить 3 автомобиля «Камаз», «Hyndai Tucson» и «Daewoo Lanos».

Соседский дом от огня был спасен.

Причину и ущерб от пожара устанавливают.

 

Видео: 

Ліквідовано пожежу у нежитловому приміщенні

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.