В Московском районе столкнулись два автомобиля

Сегодня около 19:15 на улице Леся Сердюка в Московском районе Харькова произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы, дорогу не поделили автомобили ВАЗ и Фольксваген.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

По словам очевидцев, в автомобиле ВАЗ находились лица кавказской национальности, которые на месте происшествия устроили драку.

Из-за того, что автомобиль ВАЗ находится поперек проезжей части, движение на полосе дороги затруднено.

Сейчас на месте ДТП работает полиция.

Подробности происшествия выясняются.