В Московском районе столкнулись два автомобиля

Сегодня около 19:15 на улице Леся Сердюка в Московском районе Харькова произошло ДТП.
Как сообщают очевидцы, дорогу не поделили автомобили ВАЗ и Фольксваген.
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.
По словам очевидцев, в автомобиле ВАЗ находились лица кавказской национальности, которые на месте происшествия устроили драку.
Из-за того, что автомобиль ВАЗ находится поперек проезжей части, движение на полосе дороги затруднено.
Сейчас на месте ДТП работает полиция.
Подробности происшествия выясняются.