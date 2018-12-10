В Московском районе столкнулись два автомобиля

10 декабря 2018 г. 20:31
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Сегодня около 19:15 на улице Леся Сердюка в Московском районе Харькова произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы, дорогу не поделили автомобили ВАЗ и Фольксваген.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

По словам очевидцев, в автомобиле ВАЗ находились лица кавказской национальности, которые на месте происшествия устроили драку.

Из-за того, что автомобиль ВАЗ находится поперек проезжей части, движение на полосе дороги затруднено.

Сейчас на месте ДТП работает полиция.

Подробности происшествия выясняются.

 

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