В Московском районе в агитационной палатке избили волонтера

29 марта 2019 г. 8:35
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 марта к ним поступило сообщение о том, что в агитационной палатке на проспекте Юбилейном из-за неприязненных отношений трое неизвестных нанесли телесные повреждения волонтеру от кандидата в Президенты Украины.

Так, бригадой скорой помощи 32-летнего мужчину доставили в больницу с ушибом голени и височной области.

Решается вопрос о квалификации события.

Отметим, что с начала предвыборной кампании полицией зарегистрировано 147 сообщений о нарушении Закона Украины «О выборах Президента Украины», открыто 15 уголовных дел и составлено 2 административных протокола. По 92 заявлениям во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено. По другим материалами продолжаются проверки фактов. 

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