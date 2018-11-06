В Московском районе в квартире многоэтажки произошел пожар

6 ноября в 07:10 спасателям поступило сообщение о пожаре на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома на проспекте Тракторостроителей, 83.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, о пожаре спасателям сообщила женщина, которая увидела столб дыма на одном из балконов.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что на балконе горят домашние вещи.

По предварительной информации, в квартире находился человек, поэтому спасатели проникли в квартиру через балкон.

Когда спасатели потушили пожар на балконе, в этот момент на кухне произошло еще одно возгорание.

В 7:26 возгорания спасатели полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина - занесение открытого источника огня.

Все обстоятельства происшествия выясняются.