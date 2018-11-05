В Московском районе во время конфликта из-за собаки погиб мужчина - соцсети

В Харькове из-за конфликта по поводу собаки погиб мужчина.

Об этом сообщили в пользователи соцсетей в Facebooк.

Инцидент произошел на улице Бучмы возле гаражного кооператива.

Как сообщается, конфликт разгорелся из-за замечания прохожего по поводу собаки, которая была без намордника.

«Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из мужчин упал на проезжую часть. Ехавшая на большой скорости девушка на Nissan Juke не успела сманеврировать и переехала парня. Он скончался на месте», - говорится в сообщении.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 ноября в 21.55 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Бучмы неподалеку гаражного кооператива автомобиль «Nissan» под управлением 64-летней женщины-водителя совершил наезд на мужчину, который лежал на дороге.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался 49-летний мужчина.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас работники полиции опрашивают свидетелей и очевидцев данного происшествия. Все обстоятельства устанавливаются.