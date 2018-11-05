В Московском районе во время пожара из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек

05 ноября 2018 г. 12:14
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5 ноября в 07:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме на ул. Героев Труда, 25/71 в Московском районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, возгорание возникло в квартире на втором этаже.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 25 кв.м.

В четырехкомнатной квартире горели мебель и домашние вещи.

Из-за угрозы задымления с верхних этажей спасатели эвакуировали 15 человек.

В 7:37 пожар спасатели локализовали, а в 08:44 полностью ликвидировали.

Сейчас выясняют причину пожара и убытки, нанесенные огнем.

 

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