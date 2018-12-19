В Московском районе пьяный хулиган с оружием угрожал прохожим

В полицию 17 декабря в 22.36 поступило сообщение, что на улице Гвардейцев Широнинцев 40-летний житель района в состоянии сильного алкогольного опьянения целился пневматическим пистолетом в автомобиле и угрожал прохожим его применением.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на место правоохранители вместе с гражданами задержали хулигана.

Вещественное доказательство – оружие - полицейские изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.