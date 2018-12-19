В Московском районе пьяный хулиган с оружием угрожал прохожим

19 декабря 2018 г. 12:26
99 просмотров

В полицию 17 декабря в 22.36 поступило сообщение, что на улице Гвардейцев Широнинцев 40-летний житель района в состоянии сильного алкогольного опьянения целился пневматическим пистолетом в автомобиле и угрожал прохожим его применением.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на место правоохранители вместе с гражданами задержали хулигана.

Вещественное доказательство – оружие - полицейские изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет. 

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.