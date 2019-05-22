На Салтовке "заминировали" школу: эвакуированы 600 человек

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в школе по улице Руслана Плоходько поступило на электронный адрес полиции 22 мая в 12:17.

На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы, кинологи и специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Всего эксперты осмотрели 2000 кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 600 человек.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по УК Украины.