В Москве мужчина в костюме курьера Delivery Club взял в заложники сотрудников банка

Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. Он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников», - сказал собеседник агентства.

По его информации, на месте находится полиция, готовятся переговоры. При попытке захвата сработала сигнализация.

По данным российских СМИ, преступник взял в заложники 5-6 человек в отделении «Альфа банка». Есть информация, что заложников захватил мужчина в костюме курьера Delivery Club и с фирменным рюкзаком компании.