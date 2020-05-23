В Москве мужчина в костюме курьера Delivery Club взял в заложники сотрудников банка

23 мая 2020 г. 15:44
Источник: Укринформ
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Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. Он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников», - сказал собеседник агентства.

По его информации, на месте находится полиция, готовятся переговоры. При попытке захвата сработала сигнализация.

По данным российских СМИ, преступник взял в заложники 5-6 человек в отделении «Альфа банка». Есть информация, что заложников захватил мужчина в костюме курьера Delivery Club и с фирменным рюкзаком компании.

 

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