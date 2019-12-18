В МВД рассказали о количестве пострадавших в результате столкновений под Радой 17 декабря

18 декабря 2019 г. 18:18
Источник: Новое время
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Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что количество пострадавших при столкновениях 17 декабря под Верховной Радой возросло до 23-х правоохранителей и 11 граждан.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Во время массовых акций пострадали 23 правоохранители - 17 полицейских и шесть гвардейцев. 12 полицейских и пять гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Офицер гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии », - сказал Яровой.

К медикам также обратились 11 граждан, среди них один журналист.

Напомним, что акции протеста под Радой переросли в конфликт с полицией. Дело дошло до столкновений с применением слезоточивого газа.

 

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