В МВД рассказали о количестве пострадавших в результате столкновений под Радой 17 декабря

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что количество пострадавших при столкновениях 17 декабря под Верховной Радой возросло до 23-х правоохранителей и 11 граждан.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Во время массовых акций пострадали 23 правоохранители - 17 полицейских и шесть гвардейцев. 12 полицейских и пять гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Офицер гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии », - сказал Яровой.

К медикам также обратились 11 граждан, среди них один журналист.

Напомним, что акции протеста под Радой переросли в конфликт с полицией. Дело дошло до столкновений с применением слезоточивого газа.