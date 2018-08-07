В небо поднялось ядовитое облако: под Днепром произошла утечка азотной кислоты

07 августа 2018 г. 17:11
Источник: УНИАН
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В Петриковском районе на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) на Днепропетровщине из автоцистерны вытекла азотная кислота. 

По предварительной информации, в цистерне перевозили около 8 тонн ядовитого вещества, сообщает "Информатор". В небо поднялось ядовитое оранжевое облако.

Приехавшие на место спасатели, сделали водный занавес для осаждения паров.

По состоянию на 16:00 спасатели остановили вытекание кислоты.

Решается вопрос о доставке на место нейтрализующего вещества.

Сообщается, что в происшествии пострадавших нет.

Ближайший населенный пункт от аварии находится на расстоянии 3 километров.

На месте также работают сотрудники полиции.

 

Видео: 

Ядовитое облако под Днепром: азотная кислота вытекла из цистерны:

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