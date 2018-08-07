В небо поднялось ядовитое облако: под Днепром произошла утечка азотной кислоты

В Петриковском районе на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) на Днепропетровщине из автоцистерны вытекла азотная кислота.
По предварительной информации, в цистерне перевозили около 8 тонн ядовитого вещества, сообщает "Информатор". В небо поднялось ядовитое оранжевое облако.
Приехавшие на место спасатели, сделали водный занавес для осаждения паров.
По состоянию на 16:00 спасатели остановили вытекание кислоты.
Решается вопрос о доставке на место нейтрализующего вещества.
Сообщается, что в происшествии пострадавших нет.
Ближайший населенный пункт от аварии находится на расстоянии 3 километров.
На месте также работают сотрудники полиции.