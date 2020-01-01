В немецком зоопарке произошел пожар: погибли все обезьяны

01 января 2020 г. 15:51
Источник: Корреспондент.net
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В зоопарке немецкого Крефельда в результате пожара погибли все обезьяны. Об этом сообщает DW в среду, 1 января, со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Отмечается, что ночью загорелся обезьянник, все животные, которые жили в нем, погибли. 

"В 5:50 утра наши наибольшие опасения оказались реальностью. В обезьяннике не оставалось животных, которые выжили", - говорится в сообщении. 

В то же время в зоопарке отметили, что огонь не повредил так называемый сад горилл, в котором жила целая семья этих животных.
Пожар тушили практически всю ночь. 

Пока причины возгорания остаются невыясненными. Полиция начала расследование по этому поводу. 

На 2000 квадратных метрах обезьянника, построенного в 1975 году, жили орангутанги, шимпанзе, обезьяны-игрунки, летучие мыши и птицы. При этом орангутангов и шимпанзе еще до 2020 года должны были выселить в отдельное помещение.

 

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