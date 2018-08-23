В Немышлянском районе электричка насмерть сбила женщину

23 августа 2018 г. 11:44
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22 августа около 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Харьков-Балашовский» неподалеку остановочного пункта «16 км» электропоезд сообщением «Лосево-Балашовка» сбил женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

От полученных травм женщина погибла на месте.

Движение поездов было остановлено на 1,5 часа.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проверка продолжается.

 

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