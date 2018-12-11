В Немышлянском районе горел брошенный автомобиль

10 декабря, в 15:38 спасателям поступило сообщение о том, что во дворе жилой пятиэтажки на улице Харьковских дивизий, 19/1 горит автомобиль «Москвич 412».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Автомобиль выглядел так, как будто он уже давно не эксплуатируется - без окон, аккумулятора и на спущенных колесах.

На момент прибытия спасателей в автомобиле горел салон, площадь пожара составляла около 3 кв.м.

Спасатели потушили огонь с помощью воздушно-механической пены в 15:54.

Причину возникновения пожара устанавливают.