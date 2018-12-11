В Немышлянском районе горел брошенный автомобиль

11 декабря 2018 г. 14:58
1 просмотр

10 декабря, в 15:38 спасателям поступило сообщение о том, что во дворе жилой пятиэтажки на улице Харьковских дивизий, 19/1 горит автомобиль «Москвич 412».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Автомобиль выглядел так, как будто он уже давно не эксплуатируется - без окон, аккумулятора и на спущенных колесах.

На момент прибытия спасателей в автомобиле горел салон, площадь пожара составляла около 3 кв.м.

Спасатели потушили огонь с помощью воздушно-механической пены в 15:54.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.