В Немышлянском районе горел дом, сарай и автомобиль во дворе

27 апреля в 3:34 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения №8 по ул. Шлюзовой в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На территории частного домовладения горел заброшенный жилой дом и хозяйственная постройка на общей площади 80 кв.м., а также кустарник, строительный мусор и грузовик «ГАЗ-3507» во дворе на площади 350 кв.м.

В 4:19 спасатели огонь локализовали.

Окончательно ликвидировали пожар в 7:27.

Пострадавших людей нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.