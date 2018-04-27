В Немышлянском районе горел дом, сарай и автомобиль во дворе

27 апреля 2018 г. 17:31
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27 апреля в 3:34 спасателям поступило сообщение о пожаре  на территории частного домовладения №8 по ул. Шлюзовой в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На территории частного домовладения горел заброшенный жилой дом и хозяйственная постройка на общей площади 80 кв.м., а также кустарник, строительный мусор и грузовик «ГАЗ-3507» во дворе на площади 350 кв.м.

В 4:19 спасатели огонь локализовали.

Окончательно ликвидировали пожар в 7:27.

Пострадавших людей нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

 

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