В Немышлянском районе из больницы сбежали братья-подростки

16 февраля 2019 г. 10:45
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Харьковские правоохранители разыскивают двух несовершеннолетних братьев - Бабий Савелия Сергеевича и Бабий Даниила Сергеевича.

Как сообщили в Немышлянском отделе полиции ГУНП в Харьковской области, вчера около 10-00 ребята самовольно покинули помещение больницы на улице Краснодарской, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Разыскиваемому Савелию на вид 14-15 лет, мальчик имеет рост около 170-172 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы.

Савелий был одет в темную куртку и темные джинсы, черные сапоги.

Пропавшему Даниилу на вид 16-17 лет, парень имеет рост 182 см, худощавое телосложение.

Подросток был одет в темную куртку, темные джинсы и ботинки.

Как сообщалось ранее, на днях подросток уже покидал больницу аналогичным образом.

Полицейские просят любую информацию о разыскиваемых братьях сообщать в полицию по телефону (0572) 93-50-40, 102 или по адресу: г.. Харьков, ул. Невельського1 / 32, или другим удобным  способом.

 

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