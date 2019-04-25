В Немышлянском районе из-за сухого камыша произошел масштабный пожар

Пожар произошел 24 апреля в 14:53 на открытой территории между Пулковской набережной и улицой Приречной в Немышлянском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, там болоте горел сухой прошлогодний камыш на площади около 1 га. Но огонь вышел за пределы естественной экосистемы и перекинулся на сухостой и территорию частных домов.

Кроме того, загорелся полуприцеп Т-34С1NL, который напротив дома № 18 на улице Приречной и деревянный забор другого дома на той же улице. На соседней ул. Цветочной в доме № 17 и загорелось сено и дрова, а напротив - сухие ветки на площади 100 кв.метров.

Благодаря работе спасателей удалось предотвратить уничтожение жилья и надворных построек. В 15:58 распространения огня было остановлено, а окончательно ликвидировать его удалось в 18:30.

Спасатели в очередной раз призывают людей строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.