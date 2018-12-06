В Немышлянском районе ночью горели два авто

Первый пожар произошел 6 декабря в 01:12 во дворе двухэтажного жилого дома на ул. Юбилейной, 13. Второй - в 3:43 на частном дворе на ул. Краснодарской, 151

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По информации спасателей, на улице Юбилейной горел легковой автомобиль «Hyundai Elantra». В автомобиле горел моторный отсек и часть салона. Площадь пожара составляла около 3 кв.метров. Пожарные немедленно приступили к тушению огня и уже в 01:32 локализовали его. Полностью пламя было ликвидировано в 02:05.

На Краснодарской горел легковой автомобиль «Mazda Premacy» на площади 4 кв.метров. Огонь полностью успел охватить его салон и моторный отсек. Спасатели немедленно подали пенный ствол и локализовали возгорание в 4:11, тем самым спасая еще одно авто - «Mazda 3». Под воздействием высокой температуры у Mazda оплавилась часть бампера.

Полностью потушить огонь удалось в 4:21.