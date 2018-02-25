В Немышлянском районе произошли аварии на тепломагистрали: харьковчанам отключили отопление

25 февраля 2018 г. 10:09
639 просмотров

24 февраля днем в Немышлянском районе Харькова из-за долговременной эксплуатации произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосСЧС Украины.

В результате аварии без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационары).

24 февраля  в 21-00, в 2 часа ночи и в 5 часов утра 25 февраля произошли повторные прорывы.

По состоянию на 7 часов утра 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14),

5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23).

К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП «Харьковские тепловые сети» и «Жилкомсервис».

В городе создали штаб по устранению аварии и ее последствий.

Напомним, 22 февраля в Харькове без теплоснабжения из-за порыва на теплосети остались более 400 жилых домов в Киевском и Шевченковском районах города. В городе были приостановлены занятия в нескольких школах.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.