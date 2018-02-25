В Немышлянском районе произошли аварии на тепломагистрали: харьковчанам отключили отопление

24 февраля днем в Немышлянском районе Харькова из-за долговременной эксплуатации произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосСЧС Украины.

В результате аварии без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационары).

24 февраля в 21-00, в 2 часа ночи и в 5 часов утра 25 февраля произошли повторные прорывы.

По состоянию на 7 часов утра 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14),

5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23).

К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП «Харьковские тепловые сети» и «Жилкомсервис».

В городе создали штаб по устранению аварии и ее последствий.

Напомним, 22 февраля в Харькове без теплоснабжения из-за порыва на теплосети остались более 400 жилых домов в Киевском и Шевченковском районах города. В городе были приостановлены занятия в нескольких школах.