В Немышлянском районе задержали квартирных воров

31 августа в полицию поступили заявления о кражах из квартир на улице Василия Мельникова и Харьковских дивизий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, оба пострадавших проживают на первом этаже пятиэтажек.

Работники полиции совместно с патрульными установили личностей, причастных к совершению преступлений. Ими оказался 26-летний житель города и 35-летний гражданин Грузии.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что в первый дом мужчины попали путем отжима рамы металлопластикового окна. Оттуда они вынесли 6000 гривен, 800 долларов, изделия из золота и норковую шубу. В другую квартиру мужчины залезли через окно и похитили 2,5 тысячи гривен, золотую цепочку и ноутбук.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Мужчинам грозит от 3 до 6 лет тюремного заключения.

Мужчины также проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова. Досудебное расследование продолжается.