В нескольких районах Харьковщины нашли боеприпасы

09 апреля 2019 г. 9:50
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8 апреля пиротехники ГСЧС разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, найденные в различных районах Харьковщины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, они были обнаружены в Волчанском, Балаклейском, Изюмском, Нововодолажском и Красноградском районах области, а также в Немышлянском и Шевченковском районах Харькова.

Всего за сутки пиротехники обезвредили 36 боеприпасов, из которых были 26 артснарядов разного калибра, 9 минометных мин и 1 реактивный снаряд М-13.

Все найденные боеприпасы специалисты обезвредили на специальных подрывных площадках.

 

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