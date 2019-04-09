В нескольких районах Харьковщины нашли боеприпасы

8 апреля пиротехники ГСЧС разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, найденные в различных районах Харьковщины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, они были обнаружены в Волчанском, Балаклейском, Изюмском, Нововодолажском и Красноградском районах области, а также в Немышлянском и Шевченковском районах Харькова.

Всего за сутки пиротехники обезвредили 36 боеприпасов, из которых были 26 артснарядов разного калибра, 9 минометных мин и 1 реактивный снаряд М-13.

Все найденные боеприпасы специалисты обезвредили на специальных подрывных площадках.