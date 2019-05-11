В нескольких районах Харьковщины нашли боеприпасы

10 мая пиротехники ГСЧС в Харьковской области проводили работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, взрывоопасные предметы обнаружили в Волчанском, Изюмском, Кегичевском, Нововодолажском, Печенежском и Чугуевском районах области.

Всего за сутки пиротехники обезвредили 25 боеприпасов.

Среди них были 8 артснарядов разного калибра, 12 минометных мин, 4 гранаты Ф-1 и 1 РГД-33.

Все найденные боеприпасы специалисты обезвредили на специальных подрывных площадках.