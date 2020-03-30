В Нидерландах украли картину Ван Гога

Из музея "Зингер" в нидерландском городе Ларене похитили полотно Винсента Ван Гога "Весенний сад". Картина пропала в ночь на понедельник.

По словам представителей руководства музея, грабители проникли в музей около 3:15 местного времени, взломав входную дверь. При этом в руководстве заявили, что обеспечение безопасности музея минувшей ночью полностью соответствовало протоколу.

В музее шокированы произошедшим и называют случившееся "невероятной потерей". Ситуация осложняется еще и тем, что полотно взяли из коллекции другого музея, который находится в городе Гронинген.

На данный момент музей закрыт из-за распространения коронавируса в Нидерландах.