В Нидерландах украли картину Ван Гога

30 марта 2020 г. 18:54
Источник: ZN.UA
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Из музея "Зингер" в нидерландском городе Ларене похитили полотно Винсента Ван Гога "Весенний сад". Картина пропала в ночь на понедельник.

По словам представителей руководства музея, грабители проникли в музей около 3:15 местного времени, взломав входную дверь. При этом в руководстве заявили, что обеспечение безопасности музея минувшей ночью полностью соответствовало протоколу.

В музее шокированы произошедшим и называют случившееся "невероятной потерей". Ситуация осложняется еще и тем, что полотно взяли из коллекции другого музея, который находится в городе Гронинген.

На данный момент музей закрыт из-за распространения коронавируса в Нидерландах.

 

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