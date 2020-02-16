В Николаеве грабители взорвали банкомат и похитили деньги

16 февраля 2020 г. 15:45
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Ночью 16 февраля в 2:40 на улице Космонавтов в Ингульском районе Николаева  неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка, которое находится в нежилом здании, взорвали банкомат и похитили денежные средства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. 

По данным полиции, сумма похищенных средств составила более 250 000 гривен.

На месте происшествия работали взрывотехники, следственно-оперативная группа.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 185 «Кража, совершенная в крупных размерах».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Все обстоятельства преступления и личности злоумышленников правоохранители устанавливают.

 

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