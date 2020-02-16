В Николаеве грабители взорвали банкомат и похитили деньги

Ночью 16 февраля в 2:40 на улице Космонавтов в Ингульском районе Николаева неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка, которое находится в нежилом здании, взорвали банкомат и похитили денежные средства.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
По данным полиции, сумма похищенных средств составила более 250 000 гривен.
На месте происшествия работали взрывотехники, следственно-оперативная группа.
По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 185 «Кража, совершенная в крупных размерах».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Все обстоятельства преступления и личности злоумышленников правоохранители устанавливают.