В Николаеве возле придорожного кафе умерли два дальнобойщика, еще трое попали в больницу

В Николаеве накануне, 14 декабря, около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В ходе осмотра его грузового автомобиля полицейские обнаружили мертвым и его 38-летнего напарника.

Также «скорая» забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет.

Как отмечается, один из них в тяжелом состоянии.

Все они - граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно со слов свидетелей правооханители установили, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе.

Образцы продуктов питания и спиртных напитков изъяты и направлены на экспертизу.

Сведения по факту смерти двух человек внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК «Умышленное убийство».

Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.