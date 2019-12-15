В Николаеве возле придорожного кафе умерли два дальнобойщика, еще трое попали в больницу

15 декабря 2019 г. 15:51
1 просмотр

В Николаеве накануне, 14 декабря, около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. 

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В ходе осмотра его грузового автомобиля полицейские обнаружили мертвым и его 38-летнего напарника. 

Также «скорая» забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет.

Как отмечается, один из них в тяжелом состоянии. 

Все они - граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. 

Предварительно со слов свидетелей правооханители установили, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. 

Образцы продуктов питания и спиртных напитков изъяты и направлены на экспертизу. 

Сведения по факту смерти двух человек внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК «Умышленное убийство».

Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.