В Николаеве женщина обнаружила змею, которая заползла в клетку с попугаем

27 июля 2018 г. 12:24
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26 июля в 20:17 спасателям поступило сообщение о том, что на балкон квартиры на первом этаже жилого дома по ул. Авангардной в Николаеве заползла змея.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасателям звонила хозяйка квартиры, которая и обнаружила "нежелательную гостю" в клетке с попугаем.

Прибывшие на вызов спасатели передали пресмыкающегося работникам Николаевского зоопарка в клетке.

В связи со случившимся спасатели проинформировали жителей и гостей региона о том, что  больше всего змеи активизируются в период с мая по сентябрь месяц.

«Помните, если вы заметили змею, замрите, дайте возможность ей отползти, не пытайтесь взять ее в руки, пнуть ногой или фотографировать с небольшого расстояния. Не провоцируйте пресмыкающегося и не паникуйте, даже если она небольшого размера и снаружи вялая. Избегайте резких движений, ее пугают. Если змея приняла угрожающую позу, отступите медленно и мирно разойдитесь с ней», - предупредили спасатели.

 

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